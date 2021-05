Bienestar ha denunciado mal uso de programas sociales en Veracruz

Previo al actual proceso electoral, en Veracruz la Secretaría del Bienestar presentó un total de 26 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el mal uso de 7 programas sociales impulsados por la llamada Cuarta Transformación.



Mediante su área de transparencia, la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado informó que todos los recursos continúan en investigación en las distintas circunscripciones de la FGR dentro del Estado.



Desde el 2018 se han detectado anomalías en el manejo de los recursos entregados a beneficiarios del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; Programa de Fomento a la Economía Social; Programa de Opciones Productivas y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.



Además, también hay malos manejos en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; en el Programa Vivienda Social y finalmente en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.



“Los cuales al no ser utilizados de manera adecuada causaron un daño patrimonial al erario público; denuncias, las cuales actualmente se encuentran en proceso”, refirió la Secretaría del Bienestar,



No obstante, la dependencia justificó que no se puede detallar el número de carpeta de investigación y precisar el fiscal que lleva el proceso, puesto que "se podría ocasionar una vulneración para los derechos del y/o los imputados”.



La Secretaría de Bienestar sostiene que las carpetas de Investigación tienen como principal objetivo que se repare el daño económico.



"Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos (…).



“Por consecuente, no es viable brindan informe pormenorizado de los probables responsables, hayan sido o no funcionarios públicos de la Secretaría de Bienestar, puesto que, de brindar la información solicitada, permitiría que se facilite la evasión de la acción de la justicia por parte del probable responsable del delito o afecte seriamente el derecho de defensa de éste".



En marzo del año en curso, al visitar Xalapa el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, aseguró que los programas sociales se blindaron para el actual proceso electoral y añadió que no se solaparán irregularidades.



“Hemos procedido, cuando hay irregularidades, ante el órgano interno de control y ante la Fiscalía General de la República (…). Se han puesto denuncias no nada más en Veracruz, en otros Estados”.



Incluso opinó que la Secretaría del Bienestar en Veracruz está realizando un buen trabajo y cumpliendo con la entrega de los apoyos en tiempo y forma.