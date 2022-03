Bienestar no coacciona programas por voto en consulta de revocación: Huerta

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazó que los "Servidores de la Nación" o personal de la Secretaría del Bienestar esté detrás de las supuestas llamadas de coacción del voto que se están haciendo a indígenas de Zongolica para que acudan a sufragar en el ejercicio de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.En conferencia de prensa, desde el Gimnasio Omega de Xalapa, dijo que la ciudadanía conoce bien a dichos funcionarios, quienes "no están metidos" en temas democráticos como éste."De ninguna manera, la gente conoce bien a los Servidores de la Nación. No estamos metidos en temas de la democracia directamente nosotros, como ciudadanos seguramente cada compañero el día que ocurra acudirá al lugar a ejercer su derecho como mexicano. Yo seguramente lo haré", precisó.Con relación a los folletos donde se usa la campaña de vacunación para promover que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el poder, expuso que son "tontos" los que piensan que la gente es "tonta" porque tiene una opinión respecto a este programa que es universal.Dijo que la gente es "sabia" y como muchas personalidades, como Damián Alcázar, se pronuncian sobre los programas sociales, aunque precisó que él como servidor público debe reservarse su comentario para evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo vaya a sancionar."Estos programas son universales, muchos de ellos son derechos constitucionales, tenemos un esquema de derechos sociales de la cuna a la tumba, estamos luchando por ampliarlos, ya no voy a hablar (...) No los conozco (los panfletos de la vacunación), no vienen de nosotros, eso es lo fundamental pero respeto la libertad. No sé si los está promoviendo el INE o quién, para eso están las autoridades, para regular y que investiguen al que quieran", recalcó.El Delegado reiteró que la dependencia federal que dirige en el Estado no se mete en los temas relacionados con este referéndum, "porque el INE no quiere que hablemos de esos temas y por convicción y por Ley no lo hacemos pero sí podemos decir que los programas son universales".Además, comentó que los que no son universales tienen amplia publicidad a fin de que la población beneficiaria se entere, como es el caso de "Producción para el Bienestar", que en los pasados días se llevó a cabo la actualización de su padrón en Veracruz."También estamos iniciando desde el 15 y hasta el fin de mes del pago a productores cañeros, cafeticultores, de granos básicos. En fin, se está cumpliendo todo lo que conforme a la Ley teníamos preestablecido en los padrones", precisó.Manuel Huerta reiteró que la ciudadanía sabe que en el otorgamiento de estas ayudas no hay intermediarios, ni condicionamiento de algún tipo, insistiendo que las cosas se tienen que transformar porque "esos tiempos ya pasaron", e invitando a denunciar ante las instancias correspondientes si se da está irregularidad."Nosotros seríamos inflexibles porque luchamos contra eso toda la vida como para venir ya al final dar el bracito al torcer, aquí no, aquí estamos firmes que las cosas son claras para todos y también hemos luchado porque estos ejercicios como el que va a haber ocurran", concluyó.