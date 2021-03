Bienestar pide a veracruzanos no acelerarse, “todos serán vacunados”

“Que los ciudadanos no se aceleren, no hay necesidad de llegar a hacer antesala ni esperar, las cosas ya cambiaron y todos serán vacunados en tiempo y forma”, expresó el delegado del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Lo anterior, al ser cuestionado sobre las personas que han acudido de municipios que aún no han sido convocados para recibir la vacuna contra el COVID-19.



El funcionario federal recalcó que todos los mexicanos serán vacunados en el momento que le corresponda a su municipio y de acuerdo con su edad.



“La garantía es que todos los mexicanos van a ser vacunados pero en el momento que les corresponda en su municipio y de acuerdo con las edades, más de 60 años y que sean residentes del municipio”.



“Llegó una pobladora que se confundió, pensó que le tocaba aquí y llegó y de manera ejemplar se fue, eso quisiéramos, que los ciudadanos no se aceleren, no hay necesidad de llegar a hacer antesala, esperar, las cosas ya cambiaron. Hubo una estrategia de empezar de la periferia al centro porque es vital que los más marginados sean primero y así va y así va a seguir, por eso primero los de 60 años”, dijo.



Al mismo tiempo, aseveró que hay municipios que se “aceleran” porque se inicia un contacto con las autoridades locales para que haya coordinación en esta actividad que, dijo, no es sencilla, esto al preguntarle sobre la suspensión de la jornada en Perote.



En este sentido, señaló que son las fuentes oficiales las que informan a la ciudadanía sobre las fechas de las jornadas de vacunación y será en días posteriores cuando se acuda al municipio de Perote.



“Algunos se aceleran porque iniciamos contacto, porque la organización no es sencilla, queremos coordinación pero la versión oficial viene de parte de la teniente navío, Jaqueline Brizuela y servidor y nosotros poder informar a la gente. Entiendo que ella clarificó que en días próximos ya las autoridades correspondientes anunciarán a los ciudadanos y serán los procesos de vacunación en otros municipios”, concluyó.