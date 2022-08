Bienestar visitará a adultos mayores en postración para registrarlos en INAPAM

Después de indicar que cuentan con un millón de credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para entregar a los veracruzanos que tengan 60 años o más; el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el registro de los nuevos beneficiarios del programa se planea ir hasta los hogares de quienes están en estado de postración."En la convocatoria que vamos a hacer pública a partir del lunes se podrá ver que se va abrir la posibilidad de ir a ver a postrados, probablemente va a haber adultos mayores que no van a poder acudir a los módulos y nos estamos preparando para ir a verlos", adelantó.En la entrevista recordó que el registro arrancará el 16 de agosto en 10 o 15 ciudades, estableciéndose como puntos de incorporación en Xalapa, la Quinta Las Rosas y la Delegación de Programas para el Desarrollo, en la avenida Lázaro Cárdenas, frente al parque Doña Falla. Precisó que en todo el Estado serán 214 e irán abriendo paulatinamente.Huerta Ladrón de Guevara indicó que el objetivo es que más adultos mayores, que hasta ahora no cuentan con esta tarjeta de identificación, la tengan, sobre todo quienes habitan en 40 municipios donde anteriormente no se procedía a su inscripción."Tenemos suficientes tarjetas y vamos a tener hasta para incorporar a un millón de beneficiarios en este programa de credencialización y una cosa muy importante es que da una propia identificación al adulto mayor y todo lo que son los beneficios", destacó.En delegado reiteró nuevamente que los adultos mayores que ya cuentan con la tarjeta del INAPAM no es necesario que acudan a cambiarla porque sigue vigente, lo que evitará que les quiten tiempo en empadronar a quienes no la tienen aún.Enumeró que el padrón de adultos mayores de 65 años, que ya reciben su pensión para el bienestar, es de un millón de habitantes, por lo que estimó que el número de personas con más de 60 años es mayor y por ello la necesidad de incorporar a los no beneficiados."Nos están dejando que Bienestar haga esta tarea, obviamente en coordinación con las autoridades municipales", comentó al exponer que no hay una cifra certera de cuántos tienen la credencial, debido a que antes era manejada por los Ayuntamientos de manera particular.El funcionario federal precisó que la mayoría de los 40 municipios que no tenía registros de la tarjeta del INAPAM están en las zonas serranas, debido a no tienen la posibilidad de realizar esta tarea.