Bingen Rementería donará salario para "echarle la mano” a quien más lo necesita en esta pandemia

El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, anunció que donará su salario como Legislador, al menos por lo que resta del año, para impulsar un programa denominado "Échale La Mano a Tu Vecino", en la ciudad de Veracruz.



"Quiero donar mi salario como diputado, por lo menos hasta que termine el año. Y con eso ayudar a quien lo necesite, con eso echarle la mano al vecino y poner mi granito de arena. Eso no resuelve el problema, por supuesto, por eso los invito a que se sumen, a que cada uno de nosotros invite a alguien más", enfatizó el legislador de Acción Nacional.



A través de sus redes sociales, Bingen Rementería explicó que la finalidad de este programa es ayudar a la gente que más lo necesita y al mismo tiempo, que la ciudadanía se sume para apoyar desde sus casas y en la medida de sus posibilidades, a quienes menos tienen, sobre todo en esta contingencia.



"Unos con otros es como vamos a salir adelante. Es el que tiene un poco más, ayudando al que tiene menos. No esperemos que el Gobierno venga y nos quiera resolver el problema porque ya lo dejó en claro, lamentablemente, que no va a ser así", dijo el legislador.



Bingen Rementería reconoció a esas personas que se "quitan el pan de la boca para dárselo a su vecino", por lo que exhortó a la ciudadanía a sumarse a dicho proyecto para lograr una cadena de apoyos que aminore los efectos de esta emergencia sanitaria, sobre todo en las familias que menos tienen.



Por último, Bingen Rementería enfatizó que en el programa "Échale la Mano a tu Vecino" el tamaño de la ayuda no se debe cuantificar en el monto, sino en lo que el prójimo necesita en ese momento.