Biólogos del Tec de Zongolica rescatan a temazate atacado por perro ferales

Un venado (temazate) fue recuperado este viernes por la mañana por biólogos del TecNM, campus Zongolica, cuando este ejemplar fue atacado por perros ferales a la orilla de un río que se encuentra cerca de esta casa de estudios.



Actualmente, se encuentra en recuperación en el vivero, bajo vigilancia de los biólogos y una vez que se recupere, será liberado en la reserva del Bosque de Niebla, la cual comprende 64 hectáreas.



El venado Temazate (Mazama americana) es un pequeño cérvido cuyos cuernos sólo crecen en una punta.



Entrevistado al respecto, el biólogo Héctor David Jimeno, docente del TecNM, campus Zongolica, responsable de la colección de insectos, indicó que “por una parte es bueno saber que aún quedan temazates aquí en toda esta región, son muy abundantes”.



“El temazate es una especie muy emblemática que la gente valora y también pues, como son muy sabrosos, también es muy frecuente que se los coman pero, sobre todo, hay que crear una conciencia que es una especie que hay que proteger, son indicadores de la calidad del medio ambiente”.



“Aquí en el TecNM, campus Zongolica, tenemos una reserva de 64 hectáreas de Bosque de Niebla, en la cual abundan los temazates, cuando bajan a tomar agua y se encuentran con estos casos, por ejemplo, los perros ferales o los perros que sus dueños no los tienen controlados o atendidos, pasa que los caninos ataquen a estos animales silvestres”, refirió.



Por otra parte, el biólogo Erasmo Cáceres señaló “hay una problemática porque hay una serie de perros que andan sueltos que, incluso, algunos son utilizados para cacería y estos perros son un poco ferales a veces, como andan sueltos en esta zona, cerca de la reserva y es boscosa, pues llegan a tener encuentros con la fauna nativa, en este caso, le tocó a un temazate”.



“Aquí, lo importante es hacer un poco de conciencia, también con el cuidado y manejo de las personas que tienen perros, que los dejan sueltos”.



Dijo que “afortunadamente, unas personas que pasaron, vieron que los tenían en el río, ya agarrados los perros y una de ellas se atrevió a meterse a sacarlo y rescatarlo, lo que se trata es de que se recupere el animalito, está por el momento en el vivero, ya que agarre fuerzas que se vaya sóolo, lo dejamos cerca de la reserva”.



No tiene heridas graves, en realidad algunas mordidas, algunos cortes, perdió alguna pezuñita de una pata trasera pero sí se recupera, sólo está cansado, sobre todo con frío porque estuvo mucho tiempo en el agua”.



“Respeto a la fauna, todos los animales tienen un papel importante en los ecosistemas, que nos aportan beneficios directos e indirectos pero ellos forman parte del funcionamiento de los ecosistemas y un ecosistema que funciona bien, nos favorece también como habitantes de la región, en muchos sentidos, aire puro, agua limpia, etcétera, entonces debemos hacer conciencia en relación al cuidado y respeto a la vida silvestre”, precisó.



Finalmente expresó, “se entiende que hay algunas especies que tienen importancia económica o de aprovechamiento para el consumo, el caso del temazate es uno pero esto se debe ver de una manera sostenible, poder hacer aprovechamiento pero enfocado de la mano de la conservación.



Es decir, dijo, aprender a manejar los recursos, aprovecharlos de manera sostenible de una forma en la que no se sobrepase la tasa de extracción, por ejemplo y se les permita a las poblaciones de especies de importancia para el humano, recuperarse, pero principalmente el respeto de la vida silvestre, porque nosotros dependemos y formamos parte de ésta y de los ecosistemas”.