Bloquean acceso a pozos petroleros, en Tihuatlán

Tras un intento fallido de llegar a acuerdos con PEMEX, campesinos del ejido Benito Juárez bloquearon este martes el acceso a una docena de pozos que hay en las inmediaciones de la comunidad, en demanda de rehabilitación de caminos de uso compartido.Durante la mañana de este martes los pobladores tuvieron una reunión con representantes de la empresa de Petróleos Mexicanos, donde demandaron obra social, señaló el agente municipal Bartolo González Pérez.Abundó que los camiones con maquinaria pesada de PEMEX y de las compañías subcontratadas han deteriorado las vías de acceso a la localidad y hacia las parcelas, zona donde hay pozos en activo, además de que la paraestatal ha generado contaminación por derrames de hidrocarburo.El agente municipal dio a conocer que el 16 de octubre los habitantes cerraron por primera vez el paso hacia las instalaciones de los pozos Corralillos 337, tras lo cual PEMEX convocó a un diálogo al día siguiente, por lo que liberaron el camino.En dicha reunión los gestores se comprometieron a dar respuesta el jueves 20 de octubre, sin embargo, al cumplirse el plazo, pidieron una prórroga que se venció este martes 25, cuando a la comunidad acudió la gestora Sara Solís para participar en una reunión.No hubo ofrecimiento de beneficios, salvo el raspado de un camino, lo que la comunidad no aceptó pues piden trabajos de compactación y rehabilitación total, pero la gestora indicó que para eso no hay recursos, señaló la autoridad comunal.Con el diálogo sin acuerdos, los pobladores volvieron a cerra el acceso a los pozos Corralillos 337 poco después del mediodía de este martes, donde permanecerán por tiempo indefinido en grupos de 20 personas de manera alternada, mencionó la fuente.“La gente no se piensa mover. Y ahí se va a permanecer hasta que venga un representante con capacidad de hacer acuerdos y todo quede asentado en una minuta”, concluyó.