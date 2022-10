Bloquean calle Enríquez para exigir obra al Ayuntamiento de Xalapa

Habitantes de la calle Pípila en Xalapa bloquearon la avenida Enríquez para exigir al Ayuntamiento la reparación de la calle, con drenaje y pavimentación, pues señalaron que pese a haber tenido un acuerdo, el alcalde Ricardo Ahued ha retrasado la obra constantemente.“Ya venimos hace 8 días y nos hace venir a otra reunión otra vez 8 días después, ahorita nos dice que otros 8 días a ver si nos manda la máquina, cuando el primero de agosto nos había dicho que iba a quedar la obra este año y hoy nos dice que solamente se va a hacer drenaje y agua porque no solo son los 100 metros que pedimos sino 200, porque quiere seguir quedando bien con los diputados de MORENA y la ex diputada Doreny García Cayetano”, comentó Arely Hernández Alvarado, jefa de manzana de la Colonia insurgentes.Así mismo, externó que la preocupación se debe a que el alcalde les dijo que empezaría con los trabajos del drenaje y del agua, ante lo que tendrían que esperar hasta 8 meses para que se licite la pavimentación, “él nos dijo el primero de agosto que la obra se podía hacer con recursos propios sin pasar por esos rollos porque el dinero lo había y lo iba a hacer, sin embargo no ha hecho nada”, dijo Hernández Alvarado.Por otro lado, resaltó que dentro de esta zona que abarca la calle Pípila, desde Mariano el tramo desde Mariano Matamoros a Mariano Abasolo de la colonia Insurgentes, se ven afectadas cerca de 100 familias que incluye personas enfermas, ya que por las condiciones de la calle no puede acceder una ambulancia.La jefa de manzana refirió que tan solo el monto de drenaje y la red de agua constaría de 2 millones de pesos, según el alcalde, mismo que le habría dicho que es necesario que se hagan los otros 100 metros porque no hay punto de descarga, sin embargo Hernández recordó que hace 8 días frente a personal de CMAS, Ahued le habría comentado que no había problema en la construcción de los 100 metros ya que el punto de descarga está en medio.“Si había el recurso son 100 metros, sabemos que está quedando bien con el partido de MORENA que fue el que lo llevó al poder y sabemos que está dando prioridad a esas obras politizando cómo todos lo han hecho y no nos sorprende que lo haga, pero queremos que nos saque esos 100 metros como él lo dijo este año”, señaló Hernández.Ante el retraso en esta obra, la quejante cuestionó el funcionar del alcalde y sobre si la administración actual estaría influenciada por partidos políticos, “no sabemos realmente si lo que tenemos ahí es un parapeto y los que realmente tienen la alcaldía de Xalapa secuestrada son los diputados de MORENA”.