Bloquean carretera en Acultzingo para exigir seguridad al Gobierno Estatal

Habitantes de comunidades de Acultzingo bloquearon la carretera federal 150-D, en El Mezquite, en la vía que va hacia Tecamalucan. Exigen justicia y seguridad al Gobierno del Estado.Esto fue confirmado a través de sus redes sociales por la Guardia Nacional Carreteras y detalló que la circulación en ambos sentidos fue cerrada por habitantes de este municipio, aproximadamente en el kilómetro 037+000 de la autopista (2550) Tehuacán-Córdoba, por lo que pidió a los automovilistas evitar circular por esta zona.Los inconformes amagaron con no despejar el paso hasta que el Gobierno Estatal establezca acuerdos reales y dé cumplimiento a cada una de las exigencias.Cabe mencionar que grupos ciudadanos no identificados publicaron en redes sociales un comunicado para exigir al Gobierno del Estado que se mejoren las condiciones de seguridad tras la ola de violencia que se ha disparado en el primer trimestre del año.En dicho texto, reclamaron el derecho esencial para poder vivir e invitaban a habitantes de otros municipios a que se unan a sus manifestaciones, "por el bien de todos, seguridad".Asimismo, exigieron justicia por el asesinato de cuatro vecinos a manos de policías estatales y reprocharon la criminalización de las víctimas, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de organismos internacionales y que la investigación sea atraída por la Fiscalía Federal.En el texto refirieron los más recientes hechos de violencia ocurridos en este municipio, como el secuestro de un joven perpetrado el 4 de abril, a unos metros del Palacio Municipal; también el asesinato de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado el 6 de febrero de 2022, así como otros dos cuerpos sin vida localizados ese mismo día en las cumbres de Acultzingo. También el crimen contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, el 23 de marzo.Explicaron que debido a ello fue que los habitantes implementaron acciones para protegerse pero fueron confundidos por la Policía Estatal y abatidos, en acciones que calificaron de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza, pues no eran delincuentes y “sólo buscaban proteger a su familia”.