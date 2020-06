Bloquean carretera para exigir conclusión de obra de agua potable, en Totutla

Habitantes de la comunidad de Chachaxtla, municipio de Totutla, bloquearon la carretera estatal Totutla-Xalapa, a la altura de la localidad de Tlapala, para exigir a la alcaldesa Mayra Paredes Morales la terminación de la obra de la red de agua potable, que se encuentra inconclusa.



A decir de los inconformes, la Alcaldesa de Totutla se comprometió a terminar la obra desde hace seis meses y no lo ha hecho. “Vamos a buscarla al Palacio Municipal y nunca está, nos dicen que anda en Xalapa gestionando obras pero nosotros le decimos que primero termine las que inició y después que realice las que quiera”.



Los manifestantes, desde las 8:00 horas de este jueves, atravesaron varios automóviles particulares, impidiendo la circulación vehicular hacia esta Capital y a otras localidades de la región, con cartulinas en donde demandaban la conclusión de la citada obra.



Los manifestantes también denunciaron que llevan varias semanas sin contar con el servicio de agua potable y a pesar de que han exigido a las autoridades municipales solución al problema, no se ha resuelto.



Los habitantes inconformes de Chachaxtla advirtieron que no retirarían el bloqueo hasta que las autoridades estatales correspondientes den solución inmediata al problema que enfrentan y le exijan a la Presidenta Municipal la conclusión de la obra, el cual es utilizado como excusa por las autoridades municipales para no dotarles del servicio de agua potable.



El bloqueo de este tramo carretero provocó serias afectaciones a los productores de la región que no pudieron hacer llegar sus productos a los mercados regionales, formándose largas filas, tanto de automóviles particulares como del transporte público y de carga.



Personal de Tránsito del Estado llegó hasta el lugar del bloqueo para orientar a los conductores y automovilistas a utilizar vías alternas para llegar a sus destinos.



Al momento de redactar esta información, no se tenía conocimiento si fueron o no atendidos los manifestantes por las autoridades correspondientes.