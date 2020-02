Bloquean carretera por presunto desfalco de Sociedad de Padres en escuela primaria

Padres de familia de la escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto” bloquearon esta mañana la carretera Córdoba-Naranjal, debido a que las autoridades de la SEV no les han dado una respuesta pronta al desfalco del que fueron objeto por parte de la Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, que asciende a más de 150 mil pesos.



Durante este bloqueo, padres de familia informaron que llevan cinco días de manifestación y toma de escuela, ya fueron a Xalapa y les dijeron que hasta dentro de 15 días van a tomar cartas en el asunto.



Ante eso, expusieron que no están dispuestos a esperar más tiempo; señalaron además que la actual Sociedad de Padres de Familia que los está haciendo a un lado y no los está apoyando.



Dijeron que es lamentable que tanto la expresidenta como la extesorera de la Sociedad de Padres de Familia no hayan entregado cuentas claras y sólo han comprobado 90 mil pesos de los 150 mil que son producto de las cuotas que aportaron los padres de familia.



Advirtieron que de no dar respuesta la SEV a este conflicto, se verán en la necesidad de tomar las calles de la ciudad de Córdoba.