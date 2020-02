Bloquean carretera Tlacolulan-Xalapa para exigir rehabilitación de primaria

Padres de familia de la Escuela Primaria “Juana Pavón” bloquearon la carretera que comunica a esta capital con la cabecera municipal, en protesta porque ni el Ayuntamiento de este lugar ni el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz han atendido los daños que enfrenta la estructura de dicho plantel.



A decir del presidente de la Asociación de Padres de Familia, Rodrigo Rodríguez, el bloqueo que se hizo a la altura de las congregaciones Vuelta al Cerro y Tengonapa, es para exigirle al alcalde David Velasco Hernández hacer las gestiones ante Espacios Educativos para que la escuela sea rehabilitada, pues quedó dañada tras el sismo de septiembre de 2017.



La preocupación de los padres es motivada porque los 400 alumnos que son atendidos en dicha escuela, reciben desde hace más de dos años su instrucción escolar en carpas improvisadas y antipedagógicas, al estar dos o tres grupos en una misma carpas y que en estos momentos, por las bajas temperaturas, corren el riesgo de enfermarse, añadió.



Dijo que decidieron tomar esta medida debido a que en reiteradas ocasiones han acudido a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para pedir apoyo pero las autoridades educativas correspondientes “nos mandan al Espacios Educativos, en donde les dijeron que no podían construir aulas por carecer de las escrituras el predio donde se ubica la escuela”, añadió.



“Se nos explicó que son nuevas reglas las que deben cumplirse, motivo por el cual el Instituto no puede realizar ninguna edificación. Por ello, solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García para que la dependencia respectiva realice el trámite requerido para darle certeza a la propiedad donde se ubica la escuela”, expuso.



Aunado a lo anterior, los padres de familia solicitaron también la intervención del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, para que se les designe ya a un director, porque desde hace dos años no se les ha designado uno de manera permanente.



Finalmente, los padres de familia advirtieron que no desbloquearían la carretera hasta en tanto no les den una solución a estas demandas.



Cabe mencionar que el bloqueo se realizó en ese sitio, porque por allí transita el Alcalde para acudir al Palacio Municipal y de esta manera, obligarlo a dar la cara pero al parecer fue informado a tiempo del movimiento que se gestaba, que se trasladó por otra vía y evitar enfrentar a los manifestantes.