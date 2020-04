Bloquean paso entre Chinampa y Naranjos por supuesto caso de COVID-19

Este lunes, pobladores de Chinampa de Gorostiza participaron en un tenso diálogo con pobladores del vecino municipio, luego de que se intensificaran filtros sanitarios para ingresar a la ciudad de Naranjos, debido a que, en las últimas horas, se dio a conocer un supuesto audio e imágenes en redes sociales que alertan de la muerte de un paciente que provenía de Monterrey con síntomas similares de coronavirus.



El bloqueo carretero entre ambos municipios ha provocado una hermética relación, afectando al comercio y demás personas que realizan actividades de forma diaria. Según pobladores de Chinampa acusan discriminación por que no se permite el tránsito libre entre ambas ciudades.



De manera extraoficial, lo que detonó el conflicto, surge a través de audios e imágenes que advierten del fallecimiento en el municipio de Naranjos de una persona identificado como Fausto G. M., con domicilio en Chinampa de Goroztiza; presuntamente había estado en el norte de país, donde pudo haber contagiado el virus y en las últimas horas, se dice fue ingresado al hospital de Naranjos, muriendo a partir de las 5 de la tarde.



Supuestamente, un familiar cercano al occiso, dedicado a la venta de alimentos que proviene de Chinampa, ha provocado el pánico entre la población de Naranjos, por lo que se generó un bloqueo a partir de este lunes para no permitir el paso a ningún poblador de la zona de Otontepec, por la vía de Chinampa de Goroztiza.



Por su parte, el gobierno municipal de Naranjos ha intensificado sus medidas sanitarias, además de emitir un comunicado donde advierte que estarán vigilando en sus filtros la detección de algún presunto caso de coronavirus, revisando cada paciente que desee ingresar por los accesos a su municipio.



En el documento oficial, el alcalde Víctor Jiménez aclara que no encabezan y prohíben el paso a personas de municipios vecinos, siempre y cuando respeten las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.