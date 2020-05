Boleros de Orizaba piden que les permitan trabajar en el Centro

Boleros del parque “Apolinar Castillo”, en Orizaba, hicieron un llamado para que se les permita trabajar manteniendo la sana distancia o al menos andar con su cajón en el primer cuadro pues están pasando por una situación muy difícil.



Roberto Cruz Rosas, bolero de ese lugar, comentó que en lo personal se ha visto muy afectado por la contingencia sanitaria, pues sus ingresos dependen totalmente de su trabajo.



Comentó que anteriormente guardaba unos 50 pesos diarios, para poder juntar los mil 200 pesos de renta que paga al mes, pero ahora si acaso guarda 20 o 30 pesos.



Mencionó que los boleros del parque Castillo se encuentran agremiados a la CROC, pero esa central no les ha dado ningún apoyo.



El que sí les ayudó, comentó, fue el ayuntamiento, con una despensa, pero fue pequeña, un aceite, unas galletas, cuatro “cuartitos” de azúcar, arroz, entonces no les alcanzó para mucho.



Indicó que incluso ha llegado la situación en que no tiene para imprimir hojas para la tarea que le encargan a su hija de 7 años en las actividades que les dejan de educación a distancia.



Mencionó que no sabe qué pasa, pero no han usado los libros que les dio el gobierno, en cambio les encargaron uno que les costó casi 250 pesos y ahora ni lo usan tampoco y les piden imprimir hojas.



Comentó que le preocupa la falta de trabajo, pues además ya empieza a haber días lluviosos y la gente no sale, por lo que solo espera que se puedan reanudar las actividades y a ellos les permitan laborar.