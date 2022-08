Bombero de Huiloapan busca apoyo en redes para ganarse casco

Debido a que no cuentan con apoyos que les permitan renovar su equipo de manera regular, el bombero Yoman Adriano González y sus compañeros integrantes de Bomberos Metropolitanos de Huiloapan pidieron apoyo de la población para darle un like en una foto y así se pueda ganar un casco.De acuerdo con los voluntarios, el equipo de combate al fuego es costoso y un casco sencillo cuesta 6 mil pesos, por lo que su compañero vio en un concurso la oportunidad de allegarse con uno.Para ello, Yoman debe obtener más Me gusta /Like en su fotografía que el resto de los competidores.El concurso se cierra el próximo 22 de agosto a las 12:00 horas y además de Yoman hay otras 18 personas que buscan ganar el casco.Ante ello, en su página en redes sociales, los bomberos pidieron el apoyo de la población de la zona centro para que le den su like a su compañero, con la aclaración de que deben entrar hasta la foto para dar Me Gusta.Los ciudadanos que deseen apoyar a Yoman pueden ingresar al siguiente enlacehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Jk5zr8k69mcWW2K8XDhXfZf5iVoWqDjWjdLmifhAWVM74DRyRdVt86pUtanpK7y4l&id=500206756692368