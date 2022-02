Bomberos de Coatepec están en crisis y autoridades no los apoyan

El Cuerpo de Bomberos de Coatepec, que presta sus servicios a éste y otros 10 municipios circunvecinos, trabaja con sus finanzas en ceros y sus ocho integrantes de manera voluntaria, pues ninguna de las nuevas autoridades de esas demarcaciones ha querido colaborarles aduciendo la falta de recursos.Su comandante, Diego Solano Montano, señaló que de continuar esta situación deberán parar la prestación de los servicios, no sólo de atención a incendios y otras emergencias, sino también la prehospitalaria con una ambulancia que ofrece traslados y apoyos relacionados con el COVID-19.“En un determinado momento que esto siga y se cansen, no haya recursos, no haya apoyo de ningún municipio de la región, puede correr el riesgo de que se cierre momentáneamente hasta que se tenga la manera de conseguir más recursos para que esto se reabra”, manifestó en entrevista telefónica.Solano Montano reiteró que no tienen dinero para sufragar los gastos de atención de emergencias, “estamos en ceros, las ganancias que tenemos se van gastando al día y lo que vamos juntando se lo vamos dando a los mismos bomberos para que no se vayan y sigan aquí, estamos en números rojos”.Afirmó que la población que no quiere que dejen de laborar, han acudido a apoyarlos, criticando que hasta el momento ninguna empresa se haya acercado a colaborarles ante la situación económica por la que atraviesan.“Solamente he hablado por los ciudadanos que nos lo manifiestan, que quieren hacer eventos, que quieren ayudarme a vender cosas, ellos son los que hacen que esto siga adelante, sino ya se hubiera cerrado”, aseveró.Acusó que con excepción de Xico, los munícipes de las demás demarcaciones que atienden como son Ayahualulco, Ixhuacán de Los Reyes, Cosautlán, Teocelo, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela y Totutla, han sido apáticos con la corporación a 18 años de haberse fundado; y ahora también lo hace el Alcalde morenista de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, quien les retiró el apoyo laboral y de insumos.“Pedimos a las nuevas autoridades que recontraten al personal que ya estaba, y meter, que sean mínimos unos diez o doce elementos para se dividan en guardias de 24 horas, serían seis un día y seis al otro, para mantener el servicio de emergencia activo”, comentó Diego Solano Montano.Y es que reiteró que el enviar una ambulancia para realizar un traslado o un camión para sofocar un incendio o atender una situación, genera muchos gastos en gasolina u otros productos.“La anterior administración (de Coatepec) nos colaboraba, aparte de los sueldos que ya tenían los ocho elementos, también colaboraban con la gasolina para la ambulancia y el agua que es esencial para los incendios o lavado de derrames de combustibles y otros materiales peligrosos”, enfatizó.El responsable de este cuerpo de auxilio y rescate recordó que él y sus otros siete compañeros recibían un sueldo por parte del Gobierno municipal que finalizó sus funciones el 31 de diciembre, mismo que los finiquitó previo a su salida; mientras que uno más que le pagaba Xico, edil priista quien fuera despedido tres meses antes de concluir el mandato.Esta situación dijo consternarle y preocuparle porque ya llevan casi mes y medio laborando y ninguno ha recibido un pago por ello, sólo la colaboración de la ciudadanía que ha decidido organizar ventas de comida y otros productos para que puedan obtener recursos y seguir laborando.“Nosotros seguimos aquí restringiendo los servicios efectivamente, le hemos bajado porque es un gasto que nadie nos da ahorita y con lo poco que hemos vendido de artículos que nos ha dado el patronato y la misma gente que viene, compra y nos vuelve a regalar las cosas, con eso estamos dándole algo a los muchachos que están aquí en calidad de voluntarios”, manifestó.Expuso que si deciden renunciar al no contar con un salario con que mantener a sus familias, no cualquiera puede ir y asumir el trabajo porque se requiere de una preparación continua que ellos han ido teniendo a lo largo de los años.La actual administración de Coatepec no los ha recontratado, sino que por el contrario denunció que ahora ejerce mayor presión con el suministro de agua, luego de acusarlos de robársela.“El agua la habíamos tenido condonadas por 18 años, desde un principio que se hizo la estación, desafortunadamente en esta nueva administración nos llevamos la noticia que nos quitaban el hidrante. Los alcaldes manifiestan que nos robábamos el agua y otras cosas, pero puedo decir que no robamos nada”, señaló.Acotó que Andrade Rivera ordenó dejar una toma de agua con un medidor al que personal de la Dirección Municipal de Protección Civil supervisa tres veces al día para verificar el consumo que están teniendo, además de tomarles fotos georeferenciadas.