Bomberos de Coatepec lamentan que Apazapan abandonara camión

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, lamentó que el camión de emergencias que le fue donado al municipio de Apazapan se encuentra prácticamente abandonado y desvalijado.



Y es que refirió que a inicios de la actual administración se acercó para hablar con el alcalde César Flores Colorado para solicitar que le donara a la corporación el vehículo, repararlo y ponerlo en uso para atender las emergencias en los municipios del distrito de Coatepec.



No obstante, el edil quien quiso negociar pidiendo un vehículo a cambio al municipio de Coatepec, optó por no otorgarlo a los bomberos, con el argumento de que lo ocupa la policía municipal y que se le iba a dar mantenimiento, sin embargo a la fecha el camión está abandonado a espaldas del Palacio Municipal.



“Pidió un vehículo pero nunca hubo un acuerdo, dijo que lo ocupaba la policía y le iban a dar su mantenimiento, ahora que ya está en esas condiciones, se requiere una fuerte cantidad para repararlo, pero ahora ya le falta la batería y muchas cosas”, dijo.



Aunque admitió que la corporación no cuenta con los recursos para la reparación del vehículo, aseguró que se cuenta con el apoyo de la población, pues insistió en que es mejor la donación a que se siga deteriorando en una calle de Apazapan.



“No estamos en condiciones de repararlo pero contamos con el apoyo de la población si nos los dieran, no hay más que donarlo, pues está abandonado y sin uso, se descompuso la bomba, pero es mejor que lo donaran pues ahí se está deteriorando. La cementera se los dio en condiciones buenas y equipado ahora ya no tiene nada”, finalizó.