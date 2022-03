Bomberos de Orizaba dejan de llevar agua a municipios tras agresiones

El comandante de Bomberos en Orizaba, Manuel Jiménez Cadenas, indicó que han dejado de acudir al llamado de los ciudadanos que piden agua, ya que han sido agredidos por habitantes de Río Blanco, Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán y Rafael Delgado.Mencionó que hay diferentes colonias y unidades habitacionales de esos municipios que padecen de la falta del vital líquido, y cuando acuden los bomberos con sus pipas les han bloqueado el paso y los han agredido.Explicó que es por seguridad de los propios voluntarios que dejaron de hacer esos servicios.Indicó que cuando van, dejan agua para la gente de al menos dos cuadras, entonces los que ya no alcanzaron les cierran el paso y no los dejan salir porque no les tocó a ellos, entonces han optado por no regresar a esos lugares porque sólo se ponen en riesgo.Comentó que la gente se desespera por no tener agua, pero deben entender que ellos son una corporación de auxilio y que además ni siquiera reciben apoyo económico de sus municipios, por lo que llevarles el vital líquido les cuesta a ellos en el pago del combustible y a los voluntarios.El comandante señaló que por cómo ve las cosas, el problema en unos años para la población será por el agua.