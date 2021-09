Bomberos de Orizaba esperan apoyo de próximos alcaldes de la región

Ocho municipios de la zona centro son los que presentan mayor número de riesgos y a los que se acude a atender más servicios, comentó el comandante de la Estación de Bomberos 119 de Orizaba, Manuel Jiménez Cadenas; sin embargo, dijo, durante las presentes administraciones sólo les apoyó el ayuntamiento de Orizaba.



Indicó que se trata de los municipios de Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Atzacan, Rafael Delgado, Tlilapan, La Perla y Magdalena.



Sobre la próxima entrada de las nuevas administraciones, mencionó que esperarán a que los alcaldes electos tomen posesión del cargo para presentarse con ellos y explicarles la labor que realiza la corporación y los servicios que presta.



Comentó que la intención es presentarles una petición para que hagan un convenio con Bomberos de Orizaba y les apoyen económicamente con algo para sufragar los gastos del cuerpo.



Agregó que muchos candidatos se comprometen a ayudarles pero una vez que llegan al cargo no lo hacen, por lo que se espera que con las nuevas administraciones se pueda tener ese apoyo.



“No obstante que nos necesitan, siempre fuimos indiferentes para los actuales alcaldes, no les interesaba la ayuda a bomberos, pero esperamos que ahora no sea así”, apuntó.

Cebe mencionar que el único ayuntamiento que apoyó a los bomberos en este periodo fue Orizaba, que les dio mensualmente un apoyo de 30 mil pesos.