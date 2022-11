Bomberos de Orizaba prevén intenso trabajo en diciembre

Debido a que en diciembre aumenta el número de atenciones que brindan los Bomberos de Orizaba —con hasta tres diarias—, en cuanto inicie el próximo mes sus elementos permanecerán acuartelados, indicó el comandante de la corporación, Manuel Jiménez Cadenas.Explicó que debido a las luces navideñas que se colocan en las casas, la energía eléctrica tiene una sobrecarga, además de que hay ocasiones en que éstos no son de muy buena calidad, lo que genera un riesgo de un cortocircuito y un posible incendio.Otra fuente de riesgo, agregó, es el uso de pirotecnia, pues a pesar de las recomendaciones que se hacen cada año, hay adultos que adquieren cohetes y muchas veces dejan que los niños los usen sin supervisión, lo que puede causar desde una lesión importante, que puede ser desde perder un dedo o hasta la mano, o también un incendio.Ante ello, mencionó que en cuanto inicia la temporada, los bomberos se ponen a la expectativa para atender las llamadas de emergencia que se den por parte de la población.Invitó a los ciudadanos a que tomen precauciones, si ponen adornos navideños no dejarlos un tiempo excesivo, sobre todo no los dejen conectados toda la noche.