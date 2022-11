Bomberos recomiendan a xalapeños menos alcohol y cuidado en uso de pirotecnia

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, llamó a la población a tener responsabilidad en el consumo de alcohol, en el uso de fuegos artificiales y en la instalación de los arbolitos de navidad naturales, a propósito de las venideras fiestas decembrinas.En entrevista, recordó que los accidentes automovilísticos y de otra índole se incrementan en esta época por la ingesta de bebidas embriagantes, porque estas cambiar la perspectiva de los conductores cuando manejan bajo sus influjos.“Entonces por mucho que queramos o que sentimos que manejamos mejor no es cierto. El alcohol nos entorpece un poco todas nuestras actividades. Entonces al volante cualquiera pueda manejar, puede ser chofer pero no conductor, debemos aprender a ser conductores”, mencionó.En referencia a la pirotecnia con ruido, que fue prohibida en Xalapa desde abril, manifestó que aunque en la Capital exista esa restricción, en los demás municipios se puede utilizar, por lo que llamó a sus habitantes a actuar con responsabilidad y evitar que los niños la manipulen.“Por reglamento federal se dice que se puede traer hasta tres kilos para uno personal, ahí la recomendación es que no dejen jugar a los niños, que esté un adulto con ellos. No sé puede bloquear totalmente mientras los ayuntamientos estén apoyando”, precisó.Recordó que el año pasado del 5 de diciembre al 1 de enero de este año atendieron 55 servicios relacionados con fuegos artificiales como techos quemados, pastizales incendiados o afectaciones a vehículos.También indicó con relación a las especies de pinos como el Oyamel, que se usan para adornar las casas, que éstas desprenden “mucha resina”, que es altamente inflamable, por lo que es necesario tener bien ventilado el espacio de la casa en donde se coloque.“Desde que lo cortan, las puntas y todo empiezan a votar resina, que con el medio ambiente se empieza a evaporizar y se vuelve totalmente inflamable. La recomendación es que ventilen para que el aire esté circulando y el poquito de vapor no se acumule en un sólo lugar”, explicó.