Bomberos reportan saldo rojo en región de Coatepec al inicio de 2020

El comandante del cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que el último día del año la corporación cerró con la atención a tres incendios, así como a varios accidentes vehiculares en distintos tramos carreteros, mientras que el inicio del 2020 dejó una persona fallecida en un accidente automovilístico.



Refirió que se atendió el incendio de un árbol situado a la altura del Puente del "Trianón" y dos viviendas ubicadas en la calle Justo Sierra, de la localidad de Tuzamapan. En este sentido, agregó que en una de estas casas el fuego fue originado por cohetes.



"Hubo bastante trabajo. El clima no ayudó, hubo accidentes por la llovizna, pero también hubo varios incendios, no fue frecuente, pero el día último un árbol se prendió; otro incendio en Tuzamapan, se trató de una vivienda; la gente nos ayudó. Otro incendio fue en una casa, en Tuzamapan; también a causa de cohetes", comentó.



Asimismo, aseguró que hubo un incidente de un menor de edad que resultó con una herida en la mano al prender un artefacto de pirotecnia, el cual no fue atendido por esa agrupación sino por elementos de la Cruz Roja, quienes canalizaron al pequeño al Hospital Civil de Coatepec.



"Un taxista en El Grande nos detuvo cuando íbamos a atender un incendio, llevaba a un niño muy mal. Pedía que mandaran a alguien pues le explotó un cohete en la mano. Lo atendió la Cruz Roja, quien lo trasladó al Hospital Civil en Coatepec. También hubo un accidente en desviación a Pacho Viejo, un vehículo envuelto en llamas, una persona que iba en estado etílico pero no le pasó nada; sólo golpes. Pero fue pérdida total del vehículo. Fue una noche movida", detalló.



Finalmente, dijo que el 1° de enero se registró un accidente que dejó a una persona sin vida; se reporta un saldo rojo durante este operativo vacacional que aún se mantendrá unos días más.



"Aún no termina este plan vacacional y es un saldo rojo por el deceso de ayer, nos faltan pocos días para que culmine, esperemos que esté tranquilo. Las emergencias son así", finalizó.