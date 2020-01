Botones de auxilio en Orizaba también servirán como alarmas sísmicas

El director de Gobernación de Orizaba, Erik Morales, dijo que todos los botones de auxilio que se instalen en la ciudad contarán con un altavoz que a la vez servirán de alarma sísmica.



“La alerta como tal la vamos a desarrollar en los botones de auxilio que están instalados en la ciudad, la ventaja del sistema que se adquirió desde el primer momento nos da la capacidad de poder escalar a otros tipos de servicios y son los altavoces que no solo se podrán usar como alarma sísmica, sino como altavoz de prevención”.



Por ahora, solo funcionarán diez que son los botones que están instalados en diversas partes de la ciudad, pero la meta son 50 al finalizar este año. “El proveedor llegó la semana pasada, pero nos estaremos sentando esta semana para ver los puntos y tiempos y desarrollar el software que permita instalar los altavoces en los botones de auxilio”.



Añadió que a la brevedad funcionarán estos diez, pero se informará a la gente todos los beneficios de estos botones, y es que recordó que cada uno de estos tiene una cámara que está conectada al C5.



El costo aunque no lo reveló sí dijo que es elevado, pero que la autoridad municipal no escatimará si se trata del tema de la prevención. Indicó que la alarma que hoy sonó durante el simulacro estará siendo ocupada de manera móvil.