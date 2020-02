Boxeadora de Monterrey y su entrenador fueron víctimas de secuestro virtual, en Boca del Río

La boxeadora Alma Nora Vázquez y su entrenador Carlos Medellín fueron víctimas de un secuestro virtual, así lo dieron a conocer las autoridades preventivas que acudieron a la emergencia tras reportarse que no aparecían. Ellos se encontraban en Boca del Río para encarar un torneo en búsqueda de su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Esto se dio este jueves cuando la boxeadora y su entrenador, originarios de Monterrey, Nuevo León, salieron del hotel Ramada, sede de este evento selectivo de boxeo, ubicado en la avenida Paseo de las Américas, en Boca del Río.



Ellos se fueron a dormir y fueron sorprendidos con diversas llamadas y mensajes amenazantes, por lo que tomaron un taxi y se fueron a otro hotel.



Desesperados arribaron al hotel Holiday Inn Express, ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y bulevar Nuevo Ávila Camacho, en donde permanecieron incomunicados durante varias horas, supuestamente amenazados por delincuentes vía telefónica.



Aprovechando la incertidumbre, los estafadores hablaron al mismo tiempo con las familias de la boxeadora y el entrenador en la ciudad de Monterrey, a quienes les exigieron la cantidad de 300 mil pesos para no hacerles daño y dejarlos libres.



La ausencia de ambos se evidenció en la competencia, pues no llegaron al pesaje, que se realizaría durante la mañana, previo a la competencia.



El mánager y familia notificaron a la Federación y los encargados del evento, quienes llamaron a las autoridades, iniciándose de inmediato un operativo para rastrear la ubicación de ambos.



Fue así que mediante la localización GPS y las cámaras de seguridad, dieron con su paradero y confirmaron que se encontraban sanos y salvos en otro hotel.



Los preventivos se entrevistaron con la boxeadora y su entrenador para que se comunicaran con sus familias, indicándole que fueron víctimas de una presunta estafa con un secuestro virtual.