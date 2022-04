Boxeadora lamenta desigualdad de género en el deporte

La boxeadora y campeona mundial de las compañías AMB y CMB en categoría de peso pluma, Érika “Dinamita” Cruz Hernández, consideró que existe inequidad entre el boxeo mexicano femenil y varonil, ya que el de las mujeres es mal pagado a pesar de que realizan el mismo esfuerzo que los pugilistas hombres.La campeona consideró incluso que las peleas de la rama femenil ofrecen un mejor espectáculo a los aficionados, sin embargo a las peleadoras no les es igual de redituable en este país; “Dinamita” aseguró que los combates resultan mejor pagados en el extranjero que a nivel nacional.“La verdad es que los dos títulos que tengo los he obtenido fuera de México, porque peleas aquí no hay y las pocas que hay son mal pagadas, en todos lados son mal pagadas para el boxeo femenil, pero fuera de este país sí son un poco mejor pagadas; los dos títulos los he hecho fuera del país y aquí en México sí se necesita dar un poco más de fogueo a las mujeres porque hacemos el mismo esfuerzo que los hombres”, explicó.La pugilista de 29 años de edad, oriunda de la Ciudad de México, afirmó que hay discriminación hacia las boxeadoras en el ámbito salarial y que al boxeo femenil le hace falta nivel, lo cual, indicó, que se podría superar con la inclusión de peleadoras fuertes.Erika “Dinamita” Cruz Hernández aclaró que las boxeadoras que aparecen en la televisión no siempre son las mejores, ya que hay casos donde se presentaron en el extranjero y perdieron su cinturón.“Es necesario que les importe un poco el box, porque, no sé, hay rivales fuertes, hay peleas grandes, pero a veces las empresas quieren hacer sus peleas con las mismas que tienen, entonces hay peleadoras que pueden dar grandes peleas, pero yo creo que todo es cuestión de que haya alguien que levante la mano y proteste por nosotras”, finalizó.