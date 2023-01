Brigadistas CONAFOR protestan por falta de herramientas para hacer su trabajo

Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) enfrentarán la temporada de incendios forestales sin equipo de protección ni herramienta de trabajo, refirió el Secretario General de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Jesús Iván Hernández Delgado.Por lo anterior, trabajadores de la CONAFOR protestaron afuera de la Gerencia Estatal en Banderilla, de manera simultánea a las demás unidades del país.“Es una toma a nivel nacional, lo que estamos exigiendo que se nos dote de la ropa y equipo de trabajo, que la temporada de incendios empezó el 16 de enero y hasta ayer no nos han dotado de ropa”.Según los inconformes, el convenio especifica que los trabajadores de CONAFOR reciban una dotación anual de implementos antes del inicio de la temporada de siniestros, situación que no se ha cumplido.Y esto afecta además a los viveristas, quienes tampoco han recibido ropa ni herramientas e incluso, los vehículos no tienen llantas.“Los vehículos están en pésimo estado, los vehículos no tienen llantas, o están lisas, no hay gasolina, algunos vehículosno tienen baterías, falta que se doten de blancos a los campamentos”.Agregó que al personal no se le atiende e incluso, se le dan largas a los reclamos de los afectados y en caso de continuar dicha problemática, el paro seguirá en las oficinas de Banderilla, Huayacocotla y Perote.“No vamos a estar laborando hasta tomar acuerdos”.En protesta por la falta de uniformes y equipo, e incluso hasta de gasolina, trabajadores de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) hicieron un paro de labores y tomaron las oficinas de esta dependencia ubicadas en la entrada al Cerro del Borrego, en Orizaba.El jefe de la brigada Alfa 13, Cristóbal Domínguez Rosales, mencionó este paro fue una acción que se llevó a cabo a nivel estatal para demandar que se cumpla con dar las condiciones laborales. Consideró que hay una incongruencia en salir a decir que los brigadistas están listos para hacer su labor ante el inicio de la temporada de incendios forestales cuando no es así.Comentó que requieren de equipo de protección, cómo es casco, chamarras, botas, y de herramientas para combatir los incendios forestales, pues tan solo en estos días se tuvieron ya dos incendios en la zona de maltrata, que es uno de los municipios donde más se registra está problemática.Señaló que en estas mismas condiciones se encuentra todo el personal de la sección 55 cuando a estas fechas ya deberían haber recibido el equipo de protección. Agregó que con los que cuentan en la brigada no están bien tampoco por lo que se requiere que se les dé mantenimiento.Detalló que son 11 hombres y 2 mujeres de la brigada alfa 13 quiénes atienden 50 municipios.