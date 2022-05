Brindan capacitación a nuevos agentes y subagentes municipales de Tihuatlán

Bajo la premisa de que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de las responsabilidades legales, los nuevos agentes y subagentes municipales, que entraron en funciones el 1 de mayo, recibieron capacitación legal este martes.Asimismo, se les instruyó sobre la actividad administrativa, desde la manera en la que se deben de realizar los oficios, expedición de constancias y otros documentos.Sin embargo, un tema medular fue el manejo de casos con personas detenidas en flagrancia, los tiempos para ponerlos a disposición de la autoridad competente y el mecanismo para no incurrir en violación de derechos, ya que el abuso de autoridad es uno de los casos más recurrentes.“Es indispensable que los agentes y sub agentes de las 84 comunidades de Tihuatlán, cumplan con los lineamientos que se encuentran establecidos dentro de la ley orgánica del municipio libre, en donde se marcan sus funciones, obligaciones, así como sus alcances, por lo que incluso se espera que esta actividad se pueda replicar”, indicó Alejandro Villegas, director de Prevención del Delito.Añadió que la Ley Orgánica del Municipio Libre tuvo una reforma constitucional en 2020, con lo cual se privilegian los derechos humanos, por lo que debe tener especial cuidado en el tema, recalcó durante el curso.