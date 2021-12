Brindan cena navideña a personas de escasos recursos, en Parroquia de Orizaba

Como una muestra del amor en Navidad, “La Casa de la Misericordia” ayer dio de cenar a personas necesitadas, pobres, quienes no tuvieron algo que llevar a la boca en la Nochebuena.El equipo de voluntarios de esta casa liderados por el sacerdote Román Elías Oficial Gil, colocaron mesas en pasillos de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, la adornaron para que fuera una gran noche para sus comensales, quienes llegan todos los días por su porción de alimento, pues no tienen la capacidad económica para poder comprar comida.La noche del 24 de diciembre de este 2021, a diferencia de hace un año, sí permitió que se reunieran yconvivieran un poco en mesas las personas necesitadas. Y es que hace un año se suspendió la convivencia y solo se otorgó la cena de Navidad en desechables.Aunque no tuvieron la oportunidad de tener en casa una cena de Navidad, la personas de escasos recursos algunos de ellos que acudieron con sus pequeños hijos, pudieron tenerlo en este lugar de beneficio para los más necesitados, incluso también disfrutaron de la rifa de ciertos regalos.En este sentido el padre Román Oficial Gil dijo que esta actividad se lleva a cabo gracias a los bienhechores de esta casa, los cuales a pesar de la pandemia siguieron apoyando para otorgar un tiempo de felicidad a los pobres.