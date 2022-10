Brindarán ayuntamientos de Boca y Veracruz mastografías gratuitas

En el marco del mes de la lucha en contra del cáncer de mama, los ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz, ofrecerán mastografías gratuitas para mujeres, así como otros estudios para la detección oportuna de esta enfermedad.La presidenta del DIF de Boca del Río, Melina Rivera Robert, indicó que se podrán practicar más de mil exámenes porque el hospital Covadonga prestará un mastógrafo que permanecerá en las instalaciones durante todo el mes y se realizarán de manera gratuita.“Sé que realizarnos algunas pruebas, cómo lo que es una mastografía nos da mucho miedo, es el resultado de un examen que podría darnos la vuelta a nuestra vida, pero recordemos que si lo detectamos a tiempo lograremos salvar nuestra vida, y quizá sí le avisamos a alguna vecina, a alguna vecina, a nuestra hija, que esto no es para gente tan grande, el cáncer está en todas las edades, ya hay casos que hemos tenido, ya hay casos de niñas de 13 años, 14 años”, dijo.En el caso de Veracruz, la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, anunció que se realizarán 500 mastografías, así como 150 colposcopías y papanicolaou.Las revisiones médicas también se llevarán a cabo de manera gratuita en el DIF municipal de Veracruz.“Podemos dar un poquito más debido a la respuesta que hemos tenido porque hay mujeres que nos comentaban que tienen de 4 a 6 años de no revisarse, y como también se nos atravesó la pandemia eso hizo que muchas no pudieran ir al hospital o al doctor a checarse, entonces es muy importante y hago la invitación a todas las mujeres a que asistan aquí al DIF de Veracruz”.El llamado es que acudan a revisarse aun cuando no se cuente con antecedentes familiares de cáncer de mama, asimismo para mujeres jóvenes y en niñas.