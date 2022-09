Burlan en Agua Dulce la Ley de Transparencia y el derecho a la información del pueblo

En el municipio Agua Dulce, al sur de Veracruz, todos los servidores públicos del Ayuntamiento ganan un salario mensual de 1 peso, incluido el alcalde, José Noé Castillo Olvera.De acuerdo con la información disponible en el apartado de Transparencia del portal institucional oficial del Gobierno de Agua Dulce, correspondiente a la fracción VIII, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos del primer trimestre del 2022, por lo menos 943 empleados de confianza y base ganan sólo un peso al mes.El documento oficial revela que en la categoría de percepciones adicionales también ganan 1 peso, así como en compensación, primas, gratificaciones, comisiones, dietas, bonos, estímulos y apoyos económicos.Por su parte, el archivo digital tiene un registro de cero pesos en monto por aguinaldo, ayuda de despensa, vacaciones, gastos de representación, apoyo de celular, apoyo para vehículo, bonos o gratificaciones extraordinarias, entre otros.A pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz establece a las remuneraciones de los servidores públicos como una obligación de transparencia que debe actualizarse cada trimestre por parte de los ayuntamientos, también está pendiente la publicación correspondiente al segundo trimestre, lo cual venció el pasado 31 de julio.Lo mismo ocurre en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde la información disponible corresponde al ejercicio 2020; es decir, ni siquiera han cargado lo relativo al Gobierno entrante y quedó pendiente el último año de gestión del ex alcalde y ahora diputado local, Sergio Guzmán Ricárdez.Al respecto, la Ley de Transparencia establece que el no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la misma puede conllevar a sanciones administrativas, que van desde un apercibimiento hasta multas por cada día que persista el incumplimiento, tomando en cuenta diversos factores, sin contar que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI) podrá dar vista a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía.No obstante, el IVAI cuenta con facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, lo cual aparentemente no ha ocurrido con el Ayuntamiento morenista de Agua Dulce durante la presente y la anterior gestión municipal.La transparencia en los salarios de los gobiernos municipales se ha vuelto el tema de moda en los últimos meses debido a que, en su mayoría, ayuntamientos de extracción morenista tienen ediles con sueldos tan elevados que sobre pasan al del Gobernador e incluso al del mismo Presidente de la República.Sin embargo, en Agua Dulce, el tema que es digno de un capítulo de Ripley, los pone en el ojo del huracán por mentir al tener sueldos tan bajos que no llegan siquiera al salario mínimo.