Burócratas militantes del PRI fueron afiliados a fuerza a MORENA, acusan

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) conminó a sus militantes que fueron presuntamente forzados a afiliarse al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), por ser trabajadores del Gobierno estatal o recibir algún apoyo social, a denunciarlo ante la autoridad electoral, para que dicho partido justifique el procedimiento de empadronamiento que podría ser indebido.En conferencia de prensa, el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos García, indicó que si estas personas se acercan al tricolor, los apoyarán y encauzarán para que "hagan lo correcto y denuncien"."Hay muchas afiliaciones indebidas y, por supuesto, sin en lo particular en el Estado de Veracruz, así como en las otras 31 entidades, hay priístas que fueron afiliados indebidamente, acarreados condicionándoles los programas sociales, tendrá que haber denuncias", mencionó.Luego de cuestionar a MORENA por estar "practicando los malos hechos del pasado que tanto criticaba, hoy han escupido para arriba"; el dirigente priísta lamentó que los recursos estaban etiquetados para infraestructura y atención a mujeres, jóvenes y campesinos, se hayan destinado únicamente a los programas sociales con propósito electoral."Todas estas afiliaciones, acarreos, coacción a través de los programas sociales, condicionamiento para darle los apoyos que a los ciudadanos les corresponde y que es un logro de ciudadanos, no de este Gobierno. El PRI institucionalizó los programas y hoy MORENA sacó todo el presupuesto para infraestructura, para mujeres, para el campo, para jóvenes, para eso (supuestamente afiliar indebidamente a los ciudadanos)", expuso Villalobos García.Al ser cuestionado sobre cómo podría comprobarse ante el INE que la afiliación fue indebida o forzada, explicó que todos los partidos deben contar con un formato llenado y firmado por el ciudadano al que se le adjunta una copia de la credencial de elector; y si el presunto militante se queja del registro, se deberá dar de baja inmediatamente en lo que de comprueba que la inscripción fue legal."El partido debe presentar una evidencia documental que demuestre el manifiesto de voluntad de afiliación (...) Este expediente no puede tener tachaduras, alteraciones, datos distintos a la credencial, no puede ser titnta azul y tinta negra, tiene que ser la misma letra y la firma debe coincidir. Entonces si la gente denuncia consciente de alguna coacción para que se afiliaran o los metieron en una lista y fueron afiliaciones de escritorio, MORENA como sujeto obligado debe demostrar", reiteró.José Luis Villalobos afirmó que en la actual dirigencia nacional se han abocado a tener un padrón políticamente real, confiable y que jurídicamente dé cumplimiento al mandato del Instituto Nacional Electoral (INE), emitido en 2019.En ese sentido y al anunciar la campaña permanente de afiliación al tricolor, expuso que a nivel nacional tienen un padrón actualizado de un millón y medio (de los 7 millones que conformaban el registro antes de 2019), de los cuales el 60 por ciento son correligionarios que reafirmaron su militancia, y un 40 por ciento que son nuevos.En el caso de Veracruz, sostuvo, ya se cuentan con 20 mil registros validados y 13 mil en proceso de subsanar inconsistencias u observaciones del INE, proyectando que para el 2024 haya un padrón de casi 50 mil afiliados, cifra inferior a los 168 mil que lo conformaban hace tres años.