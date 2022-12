Busca Alcaldía de Xalapa que policías municipales accedan a créditos de vivienda

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que se analiza la posibilidad de que los policías municipales de Xalapa tengan derecho, por primera vez, a cotizar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).Expuso que en este último trimestre del año lograron aumentar el salario de los uniformados a 14 mil 500 pesos y así continuará el próximo año para llegar a la 16 mil pesos; sin embargo, hasta ahora carecen de esta posibilidad de acceder a un préstamo hipotecario para adquirir una casa.“Los policías de Xalapa eran los peor pagados, tenían un ingreso de 13 mil pesos, este año en el trimestre les aumentamos, por tener economías, a 14 mil 500 pesos, en enero suben a 16 mil pesos y van a ser los mejores pagados; pero estamos analizando para que por primera vez tengan derecho al INFONAVIT”, expresó.Ahued Bardahuil recordó que cuando fue Senador propuso modificaciones a la Ley para que los elementos policiacos pudieran acceder a un fondo hipotecario y con ello adquirir una vivienda, aunque indicó que todavía está esperando ser discutida y en su caso aprobada por la Cámara Alta del Congreso de la Unión.“Ése es el esfuerzo que traemos; (darles INFONAVIT) nos costaría 800 pesos más por cada uno, el 5 por ciento (de aportación patronal) y estamos viendo cuál sería la fórmula”, expuso.El munícipe capitalino expresó que está viendo si los sindicatos que existen en el Ayuntamiento “se ponen de acuerdo” para que se pueda consensuar que el incremento salarial que se estipule para 2023 excluya este porcentaje y se destine a la prestación hipotecaria de los trabajadores municipales.“Yo me fui hace 15 años (cuando fue alcalde por primera vez) y me encuentro compañeras que no tienen vivienda. Si hubieran tenido el crédito INFONAVIT ya habrían pagado su vivienda y no tienen casa, siguen pagando renta”, comentó.Dijo que el sueldo de los empleados de base del Ayuntamiento capitalino “está mucho mejor” que el mínimo que se estipula por Ley y que para el próximo año será de 207.44 pesos diarios.“Si ellos (los sindicatos) me aceptan que tengan una negociación para que tengan derecho a vivienda sería un éxito, sería el único Ayuntamiento que tendría esa oportunidad”, destacó Ricardo Ahued Bardahuil.