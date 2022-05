El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que redoblaron los esfuerzos para dar con la joven Viridiana Moreno Vázquez, desaparecida en la localidad de Cardel, en La Antigua y aclaró que por ahora no dará más detalles por protocolo y al ser un “momento tan delicado”.En conferencia de prensa, el Mandatario también hizo referencia a lo que dijo en días pasados, cuando aseguró que Viridiana "no está desaparecida, está resguardada", lo que desató protestas de pobladores de Tlaltetela, de donde ella es originaria.De acuerdo con García Jiménez se “tergiversaron muchas cosas” pues en aquella ocasión también refirió que no podía hablar mucho del caso.