A través de redes sociales, familiares del profesor Héctor Alberto Santamaría Prado han solicitado información sobre el paradero del joven profesionista de quien desde la tarde de este viernes no se tiene información de su persona.El profesor Héctor Manuel es director de la escuela primaria “21 de Marzo” de Sayula de Alemán, lugar a donde se dirigía a su trabajo. Sin embargo no supieron más de su paradero.Los familiares señalan que han perdido comunicación con el profesor pues no contesta su celular y hasta el envío de esta nota siguen sin tener comunicación por lo que temen por su seguridad.El profesionista, arquitecto también, tiene su domicilio en la colonia arboledas de Acayucan y su esposa pide a la ciudadanía cualquier información para su localización.La noche de este viernes fue generada la alerta por la comisión estatal de búsqueda de Veracruz.