Hola, buen día.Busco al propietario de esta identificación, pertenece al C. Aaron Said Tapia Palestina. Se extravió en Ernesto Ortiz Medina, cerca de Bomberos, en Xalapa. Ojalá me puedan ayudar a publicarlo para encontrarlo. Puede contactar al número: 228 838 6224.Muchas gracias.