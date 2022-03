Buscan a taxista desaparecido en región Orizaba

Jorge Alvarado, taxista con concesión en Orizaba, fue reportado como desaparecido al cumplirse más de 12 horas de no saber nada de él, ni de la unidad que conducía.A través de redes sociales, sus familiares solicitaron cualquier tipo de información que ayude a dar con su paradero, pues no tienen ninguna noticia de él. El "Yamamoto", como apodan al taxista, salió a cubrir un servicio a Río Blanco y no se volvió a saber de él.Autoridades preventivas y compañeros taxistas lo buscan a él y a su unidad con número económico 84, modelo Matiz de cuatro puertas.Según se conoció, el taxista fue abordado por tres hombres a la altura de Poniente 7, en Orizaba.Taxistas con sitio en Chedraui señalan que Jorge Alvarado es un adulto mayor y no ha tenido problemas con nadie, por lo cual temen por su integridad.Para cualquierinformación, la familia del desaparecido dejó el número de teléfono 272 187 03 64, en tanto se cumple el tiempo que requiere la autoridad ministerial para la denuncia formal.