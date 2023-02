Buscan arrestar al apoderado legal de Home Depot

La cadena de supermercados The Home Depot inició una pelea en juzgados federal para evitar el arresto de uno de sus representantes legales, derivado de un juicio mercantil.Con fecha 31 de enero, la empresa “Sociedad Home Depot México S. de R.L. de C.V” promovió el recurso de amparo 82/2023 contra actos actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con sede en la localidad de las Cabezas, Puente Nacional.El gigante minorista solicitó al Juzgado Primero de Distrito en Xalapa dejar sin sustento el apercibimiento de arresto dictado en el Juicio Ordinario Mercantil575/2022 en el Juzgado 6º de 1ª instancia.Dicho juzgado apercibió a The Home Depot por no cumplir con el contenido de los oficios 8246 y 9723, derivando en el arresto por 36 horas al apoderado legal de la empresa.Sin embargo, The Home Depot en su defensa argumentó que no se le notificó de forma debida los citados documentos, razón por la que no se ha dado el cumplimiento.Cabe referir que desde el 19 de enero, una persona se presentó en el domicilio de la parte quejosa, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para proceder con el arresto del apoderado legal de The Home Depot.Sin embargo, lo anterior derivó en un vacío legal al recurrir la empresa a amparos por medio de Juzgados en Nuevo León, cuando el asunto le compete al Juzgado Primero de Distrito en Xalapa.Corresponderá a dicha instancia si procede el arresto del directivo o en caso contrario, concede la protección al gigante de las ventas al menudeo.