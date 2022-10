Buscan detonar turismo y deporte de aventura en la región Capital

Con el propósito de detonar la Región Capital en materia de turismo y deporte de aventura, del 16 al 18 de diciembre se llevará a cabo en Xalapa la segunda edición del Encuentro Veracruzano de Excursionismo y Senderismo (EVERES) 2022, el cual contará con talleres, exposiciones, pláticas, activaciones, caminatas y trail running al Cofre de Perote.En conferencia de prensa, el organizador del evento, Alejandro Montano, indicó que el costo de participación es 800 pesos por los tres días de actividades, incluyendo los traslados hacia los puntos para hacer las excursiones al aire libre.Añadió que las conferencias serán impartidas por profesionales y especialistas de esta disciplina y se enfocarán en temas como “Seguridad en actividades de montaña”, “Incendios Forestales”, “Las Mujeres en el Senderismo Mexicano”, “Senderos Balizados”, “Entrenamiento para actividades de montaña”, “Senderismo en México”, “Senderismo Responsable” y “Ochomilismo Mexicano”.Acompañado por el encargado de la Dirección de Turismo Municipal, Josué Vázquez González; empresarios hoteleros e industriales y practicantes de este deporte; detalló que las exposiciones estarán a cargo de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Turismo municipal, Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), sobre alacranes comestibles, café de la región, apicultura y clubs de senderismo.Asimismo, expuso que habrá stands de ventas de los patrocinadores, que los talleres serán sobre bastones de senderismo, incendio forestal; mapa y brújula; y además que los recorridos urbanos serán por el Parque Ecológico Los Tecajetes y uno nocturno por el Parque Ecológico Macuiltépetl.En la presencia del EVERES resaltó que el Estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en biodiversidad y que por sus características geográficas cuenta con lugares ideales para la práctica del senderismo, desde el ecosistema de litoral costero hasta alta montaña.Indicó que en el país los deportes no convencionales que son en contacto con la naturaleza, no han contado con una promoción específica de la misma manera que la tienen otras actividades deportivas como el futbol.“En su mayoría estas actividades son desconocidas, conllevando a que su práctica no sea común. Por lo anterior es importante contar con un foro cuyo tema medular sea el senderismo, teniendo como resultado mayor seguridad, conocimiento, responsabilidad y organización en la práctica de esta disciplina”, reiteró.Resaltó que el evento les permitirá recabar datos cuantitativos y cualitativos, así como del cómo, cuándo y dónde se practican estos deportes en el Estado de Veracruz, a fin de crear estrategias objetivas y específicas que favorezcan el desarrollo sano de las personas que lo practican.En cuanto a la derrama económica que habría para los hoteleros y operadores turísticos de la región, estimaron que ronde el millón de pesos, con una ocupación de por lo menos 150 habitaciones duplex por dos noches.