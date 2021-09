Buscan en dónde reubicar a xalapeños de zonas de riesgo

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que su administración junto con el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) y Patrimonio del Estado analizan nuevos terrenos en congregaciones del municipio, en donde podría darse la reubicación de otras familias que viven en zonas de riesgos.



“Con INVIVIENDA y Patrimonio del Estado se están identificando otras zonas en las congregaciones, donde podría llevarse a cabo una reubicación para otros grupos poblacionales”, expresó en entrevista.



Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, en los bajos del Palacio Municipal, Rodríguez Herrero recordó que su Gobierno y el del Estado ya preparan un lote de una hectárea, ubicado en la Reserva Territorial, para reubicar a los habitantes que se vieron afectados con el paso del huracán Grace.



“En este momento, lo que está haciendo el Gobierno del Estado, junto con el Gobierno Municipal, es preparar toda una hectárea para reubicar a las poblaciones que están en un alto riesgo, particularmente las que están en Vaso de Andrade y algunas de las zonas del noroeste de la ciudad, como Brisas de Sedeño”, precisó.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de implementar un programa similar al de “Mi Hogar Seguro”, que funcionó durante la administración de Américo Zúñiga Martínez, la máxima autoridad en la Capital cuestionó que éste no beneficiaba a quienes así lo requerían, ya que estaba supeditado al pago del impuesto predial.



En ese sentido, agregó que de los 5 millones de pesos que se pagaban por el programa, solamente se pudieron utilizar menos de 500 mil pesos, reconociendo que muchas personas no se pudieron beneficiar por habitar en zonas irregulares.



“En consecuencia, no pueden recibir el apoyo de ese programa. Suele ocurrir que las zonas de alto riesgo son zonas irregulares”, puntualizó al exponer que conforme al Atlas de Riesgo del municipio, quienes están en zonas ejidales adquirieron esos terrenos en lugares no aptos para construcciones residenciales.



"Las zonas de alto riesgo que hemos estado observando y que están presentes en el registro del Atlas de Riesgo son precisamente áreas que vendieron los ejidatarios o que fueron invadidas o que colocaron a las poblaciones que ahí se asientan en una zona de alto riesgo, es una historia, entonces no podemos exigir la remoción sino tienen una alternativa de suelo más seguro, más estable”, precisó.



Sobre las cuarteaduras que sufrió un edificio en la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, producto del sismo que se percibió la noche de ayer, manifestó que Protección Civil se encuentra evaluando el riesgo en el sitio.



"Se va a valorar si hay riesgo allí, se está valorando. Está Protección Civil ahí”, enfatizó el Alcalde al añadir que de encontrarse en peligro, los residentes del inmueble tendrán que retirarse.