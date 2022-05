Buscan especialistas para Consejo del Sistema de Protección de Niños de Poza Rica

El Ayuntamiento de Poza Rica busca tres ciudadanos del Municipio para que se integren al Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.La convocatoria emitida está dirigida a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y en su caso a quienes integran el Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral, para postular especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y con experiencia relacionada al trabajo con niñas, niños y adolescentes.Los requisitos que deben cumplir los postulantes son: ser personas físicas; tener más de 30 años cumplidos; tener residencia permanente en el país; no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; experiencia mínima de 3 años comprobada en la defensa o promoción de los derechos humanos, preferentemente en derechos de las niñas, niños y adolescentes; y no desempeñar cargo público de dirección en algún partido u organización política por lo menos un año antes de su postulación.Y deben contar con estudios mínimos de nivel Licenciatura en Pedagogía, Educación, Gestión Cultural, Psicología, Etnología, Antropología Social, Derecho, Sociología, Comunicación, Derechos Humanos o, en su caso, áreas relacionadas en derechos humanos.El plazo para el registro electrónico de candidaturas vence el próximo 6 de junio a las 23:59 horas.Los representantes electos desempeñarán sus cargos con el carácter de honoríficos y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño como miembros del Sistema Municipal de Protección Integral.