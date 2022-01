Buscan habilitar jueces calificadores para evitar abusos de policías en Xalapa

El movimiento "Resistencia Ciudadana Xalapeña", representada por Ricardo Alarcón, presentará anteproyecto de iniciativa de ley con el fin de habilitar jueces calificadores, pues a falta de ellos, hay muchos abusos en los separos."Hemos recibido denuncias, quejas de algunos ciudadanos acerca de lo que pasa en los separos. Al no haber juez calificador hay muchos abusos y atropellos", mencionó.Agregó que a pesar de estar reglamentado en el Bando de Policía del Gobierno en el artículo 66, el cual menciona que hay una autoridad competente para calificar, pero al preguntar, solo los remiten con el fiscal o jueces del poder judicial.Informó que entre las denuncias más recibidas en este movimiento son problemáticas con grúas, ante esto también presentarán proyecto para el retiro de concesión de estas.Además, expresó que pueda haber una posible evasión de impuestos, pues en ocasiones no hacen entra de comprobante de pago."El negocio de las grúas es bastante jugoso y muchas veces a los ciudadanos no les entregan factura o comprobante de pago, por lo que sospechamos que inclusive pueda haber evasión de impuestos", expuso.Añadió que existen varias irregularidades en el proceso con que los operarios de las grúas actúan, pero uno de ellos es la presencia de un agente de tránsito a bordo de la grúa"La primera de todas las irregularidades que hay, es que las grúas van acompañadas por agentes de tránsito, cosa que no se puede, parece que nada más andan cazando, viendo cómo molestar al ciudadano", finalizó.