Con espectáculo navideño “Villa Drag NTDQ”, dragas de Veracruz buscan llevar su arte a niños y adultos en la ciudad de Xalapa.El llevar este arte a espacios culturales en Xalapa ha sido un viaje de años, sin embargo ha sido acogido por los capitalinos, así lo reconoció Catalina Fantasmal.“Ha sido un poco complicado, ya llevamos dos años que estamos como intentando meter a espacios culturales el Drag. El recibimiento ha sido bastante bueno, claramente siempre hay personas conservadoras pero hoy por hoy estamos en un buen punto”.El show es para todas las edades; “hemos abierto la puerta para que desde niños hasta personas de ochenta años conozcan el Drag y lo disfruten plenamente para olvidar los tabúes y los prejuicios. Hemos trabajado para que eso se deje de lado un poco”, abundó.Por su parte, la artista Drag Angeleita resaltó el trabajo de los artistas locales para impulsar esta cultura más allá de la escena nocturna y darle el reconocimiento de un arte.“Hay dos sectores para el Drag hoy en día; uno es en la vida nocturna y otro es en un espacio cultural. Nosotros como Next Top Draga Queen, que es un concurso de dragas ahora en el Estado, hemos tratado de romper el esquema de que solamente las dragas tenemos que pertenecer a un antro”.Asimismo, recordó al público que pese a la creencia popular de que el Drag es solo para el público adulto, es con este tipo de espectáculos que buscan ampliar los espacios para su trabajo:“La intención de este show es que la gente compre entradas como cualquier otro espectáculo montado y organizado por artistas, todos somos artistas”.“A veces se nos olvida que al final del día el Drag también es una vertiente del arte y así como tenemos diferentes espacios donde presentarlos también dependiendo el lugar que vamos es el que presentamos”, apuntó Monica Bong D, participante de la primera temporada de Next Top Draga Queen.Next Top Draga Queen es un reality veracruzano que ha logrado la difusión del arte a nivel local, estatal y nacional a través de su plataforma de YouTube, la cual cuenta con miles de espectadores a lo largo de sus dos temporadas.Las integrantes de ambas temporadas de Next Top: Monica Bong D, Tonya, Catalina Fantasmal, Diva Morena y Angeleita, instaron a la ciudadanía a disfrutar de este show navideño en el que incluirá canto, comedia y baile. Además, el día del evento se anunciará una primicia sobre la tercera y nueva temporada del reality.“Villa Drag NTPQ” se llevará a cabo este 15 de diciembre a las 20:00 en el Teatro JJ Herrera de la ciudad de Xalapa.Los boletos están disponibles a través del Instagram de Foro Oculto y en el teatro el día del evento, con un costo de preventa en 100 pesos y el día del evento en 120.