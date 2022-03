Buscan impulsar economía con el Niebla Fest Xalapa, festival de cerveza

Regresa el Niebla Fest Xalapa, en está ocasión será el 19 y 20 de marzo. El evento había sido suspendido en el 2021 por pandemia pero gracias a las condiciones actuales, organizadores consideran que es momento realizar este tipo de eventos.Max Ramírez, organizador del evento, anunció que este festival de cerveza en su quinta edición busca impulsar la economía, seguir creciendo y dar a conocer el comercio y producto local, en especial la cerveza."La insignia de este evento es la cerveza artesanal, también hay bebidas tradicionales y locales como el pulque, el licor y el vino que hacen aquí en la región", añadió.Agregó que a pesar de que el año anterior no logró realizarse el evento, debido a la gravedad de la pandemia, este año las condiciones de salud son mejores y por ello optaron por realizarlo."En el 2021 no se pudo hacer debido a la pandemia pero ahora que se están prestando un poco más las condiciones tratamos de hacer estos eventos para que la gente tenga un motivo más de estar aquí en Xalapa", comentó.Informó que aunque el Parque Doña Falla es la sede habitual para este evento, sólo permitirá eventos botánicos. Ahora el Niebla Fest se realizará en el Salón Caracol.Por último, destacó que este tipo de eventos promueven el crecimiento de empresarios locales y en el Niebla Fest no contará con productos de empresas grandes, porque hacerlo significaría una pérdida económica para las micro empresas."Lo que tratamos nosotros es realmente apoyar a estas empresas locales, es una parte importante, no aceptamos el rubro de empresas grandes porque sabemos que si entra una empresa grande, no va a ser una práctica lucrativa en cuanto a los costos", finalizó.