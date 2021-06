Buscan juntar recursos para rehabilitar antigua escuela de Veracruz Puerto

La escuela primaria "Francisco Javier Clavijero", resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es uno de los planteles que no están en condiciones para el regreso presencial a clases, pues requiere mantenimiento ante sus más de 130 años y problemas en la infraestructura.



De acuerdo con la directora Ernestina Sanz López, los padres de familia no pueden costear la rehabilitación dado que se registra la caída de molduras, además de que fue vandalizada.



A través del movimiento "Jarochotón", esperan recaudar recursos para la mano de obra, porque no cuentan con presupuesto público.



"Tiene 130 años, las condiciones son de un edificio muy antiguo, un año no tuvimos la oportunidad de estar dentro del edificio, es obvio que las condiciones de infraestructura se van deteriorando. En las partes de las letras ya se están cayendo, por dentro trabes, pilares, todo implica un gasto, los padres de familia se están organizando".



El próximo 30 de junio se realizará una subasta de arte veracruzano con piezas donadas y con ello esperan obtener parte de lo que se requerirá para habilitar la escuela antes de que regresen los menores.



La directora del Colectivo Plástico "Arena y Luna", Ivonne Moreno, explicó que se unieron al movimiento para promover la educación y apoyo a los planteles que requieren ayuda.



"Estar unidos para que los niños y los jóvenes puedan incorporarse a su regreso a clases de una manera saludable, limpia, que puedan continuar integrados en lo cognitivo pero también a los físico", indicó.



La subasta será presencial y virtual a través de la página de Facebook "Jarochotón".