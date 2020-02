Buscan mejorar videovigilancia en Coatepec

El regidor octavo Benjamín Sánchez Flores informó que se mantienen pláticas con el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4), pues se están revisando las cámaras de videovigilancia instaladas por el Gobierno Estatal anterior, además de que se busca contar con un “espejo” de éstas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



“En materia de seguridad seguimos trabajando, estamos en pláticas para poder enlazar las cámaras que se instalaron y que nosotros tengamos el espejo aquí en un área que se va a preparar para ese tema, va a ser algo que se notará, es algo innovador, a la vanguardia en el tema, la parte que nos toca es la prevención y el tener vigilancia en las calles inhibe un poco al que quiera hacer fechorías”, dijo.



Y es que admitió que el sector empresarial se encuentra preocupado por los delitos que se registran en el pueblo mágico, por lo que aseguró que en este sentido Coatepec se encuentra por debajo de la media en el índice de delitos del fuero común.



“Seguimos trabajando con el sector empresarial y comercial de Coatepec, están inquietos por todo lo que pasa, estamos por debajo de la media, sí se han presentando situaciones pero no estamos en una situación crítica, en ese sentido estamos trabajando, no sólo en las cámaras sino en prevención en escuelas y este año la inversión en materia de seguridad será más grande”, sostuvo.



En este sentido, adelantó que también se trabaja para contar con un sistema de tecnología en seguridad, sin embargo, no detalló de qué se trata.



“Hay charlas con el personal de las cámaras para que podamos tener un espejo en la Dirección de Seguridad, son las mismas, están en ese proceso pero también sería otra parte tecnológica que estamos esperando que se concrete, nos va ayudar mucho, es como una tecnología en Orizaba. Se está trabajando en esta planeación que no sólo sea en la cabecera sino en comunidades que necesiten una atención más precisa”, comentó.



Finalmente, recordó que en Coatepec la administración pasada instaló alrededor de 16 cámaras en distintos puntos estratégicos.



“Poco más de 16 con 4 cámaras cada una, son las que están instaladas, habría que ver si sirven o se reubicarán algunas”, acotó.