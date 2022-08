Buscan nombre para cachorra de león, en Orizaba

En buenas condiciones se encuentran las tres crías de león nacidas en la reserva animal del Paseo del Río, aunque al momento sigue sin confirmarse el sexo de la tercera, informó la encargada de la Unidad de Manejo Ambiental, Mayra de la Vega Aduna.Recordó que hace poco más de 15 días se hizo la presentación oficial de Leonel y su hermanita, hijos de Príncipe y Princesa.Además, recientemente se presentó el “acta de nacimiento” de Leonel, que constó de un documento que incluía su peso, su fecha de nacimiento, siendo sus “padrinos” el alcalde Juan Manuel Diez y el rector de la Universidad Anáhuac.Mencionó que la hembra aún no tiene nombre y en breve lanzarán una convocatoria para que niños, adultos y todas las personas que quieran participar le asignen nombre a la hembrita.La otra cría, indicó, se encuentra resguardada junto con su mamá, que se ha puesto muy nerviosa y es muy protectora con ella, por lo que no deja que la toquen, lo cual ha respetado, por lo que no se sabe si es macho o hembra, pero está bien de salud.Comentó que al contrario de Princesa, esta leona ha sido muy buena madre y cuida mucho a su cría, la protege, le da de comer y la cobija.Indicó que la mamá en realidad no tiene nombre pero le dicen “Flaquita” y “Chinameca” y es un ejemplar rescatado que llegó al Paseo del Río en muy malas condiciones, con muy bajo peso, pero hoy está recuperada y con crías.