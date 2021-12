Buscan transportistas que gobierno autorice aumento a tarifas del servicio urbano y taxi

Ante el encarecimiento de los combustibles, es necesario el incremento a las tarifas del transporte público, tanto para el servicio urbano y suburbano como para el de taxi, porque de no hacerlo, se corre el riesgo de no estar en condiciones de contar con unidades para atender a los usuarios.Así lo dio conocer Ignacio Vázquez López, subsecretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de Veracruz, quien dijo que el gremio transportista buscará reunirse con las autoridades estatales del ramo para hacerle este planteamiento y que la nueva tarifa empiece a surtir efectos en el 2022.En entrevista, destacó que, por la pandemia y las restricciones sanitarias aplicadas, los ingresos han disminuido, ya que los camiones van casi vacíos, solo se transportan a unos cuantos usuarios y eso nada más en horas específicas, en cumplimiento con la normatividad establecida por el sector salud.No obstante, dijo, los combustibles se han encarecido, también hubo aumento en el precio de las llantas y refacciones, entre algunos otros insumos, “lo que nos llevó a analizar que debe existir una nueva tarifa en autobuses y los taxis”.Como gremio, pedirán que se lleven a cabo reuniones con Gobierno del Estado para que se expongan las causas y de esta manera tomar determinaciones sobre las posibles nuevas tarifas.Recordó que tan solo en la ciudad de Xalapa, el pasaje local para el servicio urbano es de nueve pesos, mientras que las tarifas de taxi van desde los 30 pesos como mínimo y dependen la distancia de traslado en la ciudad o la región, es el costo que se aplica, al no haber ya una tarifa oficial establecida, dijo por último el dirigente transportista.