Buscando trabajo, habitantes de la Sierra de Zongolica viajan en condiciones inseguras

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, señaló que es la falta de fuentes de empleo la que sigue empujando a la gente a ir como jornaleros y buscar un ingreso para sus familias, pero lamentablemente las condiciones en que van muchas veces no son las idóneas.Al referirse al accidente ocurrido ayer en San Andrés Tenajapan, en donde 19 personas, cinco de ellas menores de edad tuvieron que ser valoradas en el Hospital Regional de Río Blanco, indicó que afortunadamente ahí la situación no pasó a mayores, pero pudo haber ocurrido una verdadera desgracia.Recordó que la unidad en la que viajaban se quedó sin frenos y el chofer optó por impactarse con viviendas en la comunidad de Tierra Colorada, ya que de lo contrario pudo haber caído al barranco y en el autobús viajaban al menos 45 personas entre adultos y niños.Mencionó que en busca de un ingreso, se contrata como jornaleros la pareja y si tienen hijos se los llevan también, por lo que varios iban con sus niños.Comentó que afortunadamente las seis personas que iban de Tequila sólo fueron valoradas en el hospital pero no presentaron mayores problemas.El alcalde indicó que normalmente salen autobuses con jornaleros para ir a trabajar a Michoacán o Guanajuato y hasta Estados Unidos, como era el caso, ante la falta de fuentes de ingreso en la sierra aunque ni salir pudieron, porque a escasos tres kilómetros de Tequila se suscitó el accidente.