Buscará PRD por la vía legal que Gobierno agilice designación de Titular del IVM

La secretaria de igualdad de género, diversidad sexual, juventudes y derechos humanos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Myriam Lagunes Marín, dio a conocer que el PRD y diversos colectivos de mujeres en el Estado interpusieron un recurso legal a través del cual se exige al Gobierno del Estado de Veracruz a que emita la convocatoria para designar a la titular del Instituto Veracruzano de la mujer (IVM).



Agregó que en el mismo se solicita que se brinde una respuesta oficial al hecho de que la misma tiene más de un año en su poder y no ha sido atendida y que dicho documento fue firmado por una integrante de los consejos social y consultivo, una representante de la organización nacional de mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras representantes de la sociedad civil organizada.



Expuso que esta exigencia se debe a la violencia que prevalece en el Estado y que a todas luces es preocupante, lo que contradice el discurso oficial de que las cifras de feminicidios se han detenido o van a la baja. “Por el contrario, con la situación de pandemia que estamos enfrentando y que ha obligado a las familias, mujeres incluidas, a mantenerse en casa, los índices de violencia intrafamiliar han aumentado de manera considerable”.



“Es lamentable, no vemos acciones claras, no vemos un discurso que realmente esté en defensa de las mujeres y mucho menos congruencia por parte de las autoridades pertinentes y encargadas de procurar justicia. Es momento de que nos organicemos y nos unamos para exigir acciones”, apuntó.



Por su parte, Elda Quintero Mármol Díaz, coordinadora estatal de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, exhortó a la autoridad a que cumpla con sus funciones y haga su trabajo, que los entes encargados de impartir justicia lo hagan a fin de cumplir las leyes en la materia.



Elda Quintero afirmó que le darán seguimiento puntual y legal a este y otros temas que dañan y afectan a la sociedad, por lo que las mujeres y grupos del PRD no cederán ni claudicarán en una lucha legitima que está apegada a derecho e invitó a las veracruzanas que quieran ampararse a que se acerquen a dicho instituto político, donde el área jurídica los asesorará y acompañará, además de darle seguimiento a los mismos, de forma gratuita.