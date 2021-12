Buscarán que CONAGUA financie red de drenaje en colonias de Coatepec

Luego que en Coatepec varios vecinos de La Bella, 22 de Septiembre y otras colonias se reunieran con el alcalde Enrique Fernández, pudieron tomarse acuerdos respecto a sus exigencias para la solución de problemas en el sistema de drenaje.En la reunión se presentaron alrededor de 30 vecinos para exponer las problemáticas al Edil, argumentando que ante la falta de una conexión con la red municipal, las aguas negras afectan un domicilio particular; el funcionario mencionó que el propietario del predio dañado presentó un proyecto de solución pero debido a su elevado costo no fue aprobado por el Cabildo.Luego de dialogar, se acordó presentar un proyecto a CONAGUA para que desde ahí puedan gestionarse parte de los recursos necesarios en la realización de una obra que mitigue el problema, cuya siguiente administración deberá retomar y monitorear.“Si no se atiende, el problema seguirá creciendo, se firmó una minuta donde se acordó que se va a entregar un proyecto a la CONAGUA para ver si es viable que por medio de este proyecto se pueda gestionar un porcentaje del recurso para realizar una obra que consistiría en que el drenaje que se vierte en ese terreno de la familia Martínez, atraviese de la 22 de septiembre hacia la calle Libertad, donde la actual administración en el 2019, dejó la preparación para conectar los drenajes”, explicaron los vecinos.El dueño del terreno afectado dijo que este jueves retirará el tapón que colocó para obstruir los drenajes.